Дробыш рассказал о «Бурановских бабушках» и артистах, пробивающихся на сцену через постель

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что уже устал от молодых «артистов», которые пробивают себе дорогу на сцену «через постель».

Ее дарования делят с олигархами, которые пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовников.

Желая удовлетворить свои амбиции, богачи не смотрят, есть ли задатки у будущего «певца». Дробыш сам был вынужден несколько раз отказываться от сотрудничества, чтобы не работать с бесталанными артистами, рассказал композитор в программе «Однажды» на НТВ.

Дробыш уверен, что главная задача любого продюсера — выпускать качественный материал и этим честным трудом зарабатывать себе на жизнь. В этом случае не страдает репутация и нет нужды отвечать за свое благосостояние.

И музыкант привел в качестве примера историю с «Бурановскими бабушками», за песню с которыми он заработал несколько сотен тысяч долларов, пишет News.ru. Этим можно гордиться и с удовольствием об этом рассказывать, уверен Дробыш.

Также композитор считает, что его коллегам не стоит делать ставки на продажу «конвейерных» песен за большие деньги. Лучше потрудиться и создать настоящий хит, который будут слушать десятилетиями.