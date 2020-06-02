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Дробыш рассказал о «Бурановских бабушках» и артистах, пробивающихся на сцену через постель

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что уже устал от молодых «артистов», которые пробивают себе дорогу на сцену «через постель».

"Бурановские бабушки" выступают на юбилейном концерте Александры Пахмутовой.
"Бурановские бабушки" выступают на юбилейном концерте Александры Пахмутовой.
Официальный сайт ансамбля "Бурановсике бабушки"

Ее дарования делят с олигархами, которые пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовников.

Желая удовлетворить свои амбиции, богачи не смотрят, есть ли задатки у будущего «певца». Дробыш сам был вынужден несколько раз отказываться от сотрудничества, чтобы не работать с бесталанными артистами, рассказал композитор в программе «Однажды» на НТВ.

Дробыш уверен, что главная задача любого продюсера — выпускать качественный материал и этим честным трудом зарабатывать себе на жизнь. В этом случае не страдает репутация и нет нужды отвечать за свое благосостояние.

И музыкант привел в качестве примера историю с «Бурановскими бабушками», за песню с которыми он заработал несколько сотен тысяч долларов, пишет News.ru. Этим можно гордиться и с удовольствием об этом рассказывать, уверен Дробыш.

Также композитор считает, что его коллегам не стоит делать ставки на продажу «конвейерных» песен за большие деньги. Лучше потрудиться и создать настоящий хит, который будут слушать десятилетиями.

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