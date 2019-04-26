Джонни Депп хочет жениться на молодой танцовщице гоу-гоу из России

55-летний голливудский актер Джонни Депп собирается жениться на 20-летней танцовщице Полине Глен. Девушка родом из России, пишет Газета.Ru со ссылкой на зарубежные СМИ. По сведениям источников, пара познакомилась на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в 2018 году. Деппа покорило то, что девушка якобы не знала, кто он.

В начале этого года папарацци запечатлели Деппа, целующего незнакомку в гостинице в Белграде. Она же сопровождала звезду во время его визита в Москву в составе группы The Hollywood Vampires. Собеседники СМИ подтвердили, что это была именно Полина Глен.

Анонимный источник рассказал, что девушку постоянно приглашают на мероприятия, где можно встретить звезд, потому что она «танцовщица и сексуальная девушка».

«Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кто он такой, до того, как он подошел и представился», — отметил источник. Также он считает, что дело было в том, что русские «не имеют представления об актерах, а люди всегда выглядят по-другому в реальной жизни». «Когда она узнала кто он, она была счастлива», — заключил инсайдер.

Журналисты также узнали, что девушка хочет познакомить известного жениха со своей семьей, поэтому, возможно, скоро Джонни Депп приедет в Россию перед бракосочетанием.

Что известно о новой пассии?

По информации moika78.ru, Полина Глен родилась в Казахстане, но позже ее семья перебралась в Петербург.

Закончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где изучала электроэнергетику.

Она занимается танцами гоу-гоу и постановкой номеров. Сейчас, по данным источников, она на живет вместе с Джонни Деппом в его доме на Сансет-бульваре.

Родители Полины Глен Ирина и Геннадий живут в России. Сама она приехала в США два года назад, чтобы развиваться в профессиональной сфере.

Ранее Джонни Депп уже рассказывал о своей симпатии к русским девушкам.