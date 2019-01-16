Едва не ушла в монастырь: звезда сериала «Бедная Настя» откровенно рассказала о жизни после съемок

Актриса Анна Табанина, сыгравшая Елизавету Долгорукую в сериале «Бедная Настя», в программе «Судьба человека» рассказала, что после съемок ушла из профессии и едва не стала монахиней. Но потом вышла замуж, родила троих детей, а через несколько лет — стала вдовой и вернулась в кино.