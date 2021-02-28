Эффектная российская фигуристка не стала стесняться и оголилась для Maxim

Свежий номер журнала Maxim вышел в свет с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой на обложке. Электронную версию издания уже можно найти в Сети.

«Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания. Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию!» — говорится в описании.

На страницах журнала Туктамышева также появится топлес, сообщает Lenta.ru.

15 февраля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок.

По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне.

В 2015 году Туктамышева победила на чемпионатах мира и Европы, а также в финале серии Гран-при. В минувшем сезоне Туктамышева не попала в состав сборной России по фигурному катанию.