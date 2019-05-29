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29 мая
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Егор Крид откровенно рассказал о причинах расставания с Black Star

Певец Егор Крид рассказал, почему ушел с лейбла Тимати Black Star — 24-летний исполнитель в интервью Юрию Дудю пояснил, что просто «перерос всю эту историю».

Егор Крид.
Егор Крид.
СС0.

За месяц до окончания срока действия контракта ему предложили его продлить, однако, сказал Крид, он твердо решил, что будет двигаться дальше самостоятельно.

«Дело не в деньгах. Во-первых, я перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером, потому что я пишу песни себе сам, продюсирую все свои клипы самостоятельно. Я сам хочу быть продюсером самого себя, принимать самому решения и отвечать за них полностью», — отметил он.

В Black Star известие о его уходе встретили с «сомнением и вопросами», считает певец. Во время работы на Black Star получал «чуть ниже» 40% от всей прибыли. уточнил Крид, пишет «Росбалт».

После окончания контракта он еще полтора месяца вел переговоры с руководством Black Star. Только тогда «мы пожали друг другу руки и добились того, что у меня есть товарный знак „Егор Крид“, и есть мои песни».

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