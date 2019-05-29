Егор Крид откровенно рассказал о причинах расставания с Black Star

За месяц до окончания срока действия контракта ему предложили его продлить, однако, сказал Крид, он твердо решил, что будет двигаться дальше самостоятельно.
«Дело не в деньгах. Во-первых, я перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером, потому что я пишу песни себе сам, продюсирую все свои клипы самостоятельно. Я сам хочу быть продюсером самого себя, принимать самому решения и отвечать за них полностью», — отметил он.
В Black Star известие о его уходе встретили с «сомнением и вопросами», считает певец. Во время работы на Black Star получал «чуть ниже» 40% от всей прибыли. уточнил Крид, пишет «Росбалт».
После окончания контракта он еще полтора месяца вел переговоры с руководством Black Star. Только тогда «мы пожали друг другу руки и добились того, что у меня есть товарный знак „Егор Крид“, и есть мои песни».