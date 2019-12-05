Экранная жена «Полицейского с Рублевки» рассказала о родном Алтайском крае

Актриса Светлана Суханова, играющая роль супруги руководителя ОМВД «Барвиха Северное» полковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки», в интервью телеканала ТНТ поделилась воспоминаниями об Алтайском крае, где родилась и жила до переезда в Санкт-Петербург.

Артистке крайне редко удается приезжать на Алтай, но, по ее мнению, если «сядут батарейки», то это будет первое место, куда она отправиться «заряжаться».

«Алтайский край — это действительно место силы для меня. Там удивительные по энергетике места! А какая там прекрасная природа, горы, озёра, поля… Там сбываются самые заветные желания! На себе проверяла. Особенно в Горном Алтае! <.> Шум реки Катуни, невероятные закаты и удивительное звёздное небо лечат покруче любого санатория», — считает Суханова.

Актриса родилась в Алтайском крае, но через два года переехала в Санкт-Петербург. Как говорится на портале 24smi, семье пришлось сменить место жительства из-за низкого уровня заработной платы на Алтае.