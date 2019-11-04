Экс-кандидат в президенты Собчак заявила, что открывает «демократическое» кафе

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила в своем Instagram, что вскоре увидит свет ее первая продюсерская работа — шоу на одном из телеканалов. Кроме того, она намерена открыть кафе, которое сама она назвала демократическим.

Шоу называется «Яна Супер» (по имени ведущей Яны Рудковской). Это первая продюсерская работа Ксении — по ее словам, вдохновителем шоу стала Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель. В шоу Ксении Собчак будет обсуждаться только личная жизнь и человеческие отношения.

Некоторые читатели восприняли идею нового шоу скептично, если не сказать кисло: «Что мы там не видели? Это новый Дом-2… Похоже, Ксения, вас вновь тянет в клубничную деятельность» и т.п.

Едкие замечания раздавались и в адрес ведущей Яны Рудковской: дескать, сделала из мужа тряпку и сына «насилует» своими коньками!

«Вот это жизнь и человеческие отношения! Кроме как понтоваться Рудковская больше не на что не способна!, _ сказал один из подписчиков Ксении.

Но это еще не все планы бывшего кандидата на пост президента РФ. Пару дней назад она сообщила, что вместе с ресторатором Александром Орловым решила открыть «новое классное место» — демократическое кафе-ресторан.

Под словом «демократическое», вероятно, понимается средний чек (а не демократия как таковая). Собчак прорекламировала новое заведение так: в нем будет быстрая подача горячих блюд, лучшая пекарня, десерты и вкусный кофе.

И вот теперь надо придумать этому объекту общепита классное название. Ксения пообещала в своем Instagram 100 тыс. рублей тому, кто под ее постом о демократическом кафе его придумает. Ей же самое пока нравится вариант «Улитка» или «Север». Но она не исключает, что ее подписчики придумают нечто лучшее.