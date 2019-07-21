Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Экс-солистка SEREBRO выступила в Altai Palace и опубликовала провокационные фото

20 июля певица Molly выступила в развлекательный комплекс Altai Palace (Алтайский край). Под этим псевдонимом выступает российская певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы SEREBRO продюсера Максима Фадеева.

Ольга Серябкина.
Ольга Серябкина.
www.instagram.com/serebro_official

С места выступления она опубликовала серию провокационных снимков «в костюме Евы» с хештегом #altaipalacefest.

Одежды на артистке — как заметили подписчики — нет, а грудь Серябкина кокетливо прикрыла пальмовой ветвью.

«Я хочу быть частью твоего лета… Я навсегда хочу быть частью твоей жизни», — подписала публикацию артистка.

За два часа пользователи сети оставили под фото более 40 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев. Многие отметили, что Ольга Серябкина напоминает либо греческую богиню, либо Еву, пишет 5-tv.ru.

«Да ты просто богиня! Залезла ко мне в душу…», «Ева, ты что ли?», «Амазонка!», «Молли, ты тигрица…», «Пантерррра», — отметили фанаты.

Molly выступит в Алтайском крае еще 3 августа — в Яровом, на «Причале 22».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость