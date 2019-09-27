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Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте во время жизни в США

Актриса Анастасия Заворотнюк арестовывалась за подделку документов при сделках с недвижимостью во время жизни с Соединенных Штатах Америки, рассказал ее бывший супруг Дмитрий Стрюков.

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

Как сообщает URA.ru со ссылкой на Starhit, по словам Стрюкова, в свое время он дал артистке средства для того, чтобы она занялась бизнесом.

«(Она) сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, другой — в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны», — отметил бывший муж актрисы.

Кроме того, он также сообщил, что во время жизни в США их дом подвергся вооруженному нападению.

Ранее широкий ход получила информация о том, что Анастасия Заворотнюк находится под наблюдением врачей в частной клинике в Москве. По имеющимся данным, у популярной актрисы диагностировали рак мозга.

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