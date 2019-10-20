Экс-супруга Романа Абрамовича захомутала еще одного миллиардера

19 октября во Франции во второй раз вышла замуж бывшая жена известного российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова. Новым избранником 38-летней особы стал Ставрос Ниархос III — внук греческого бизнесмена и наследник его огромного состояния.

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос, который младше ее на четыре года, долго скрывали свои отношения от публики. Первые слухи об их романе появились еще два года назад, но обнародовать чувства влюбленные решились только недавно.

В мае пара впервые порадовала поклонников совместным выходом в свет, а спустя месяц объявила о помолвке.

Торжественная церемония прошла в минувшие выходные в Париже. Среди приглашенных были только родственники и близкие друзья пары.

Напомним, что Дарья Жукова ранее была супругой другого влиятельного бизнесмена Романа Абрамовича и родила в этом союзе двоих детей — сына Аарона-Александра и дочь Лею. Несмотря на развод, знаменитости поддерживают теплую дружбу ради наследников, пишет StarHit.ru.

А вот у миллиардера была репутация повесы. Ставроса частенько видели в компании эффектных моделей. Ему также приписывают роман со скандальной блондинкой Пэрис Хилтон и кинозвездой Линдсей Лохан.