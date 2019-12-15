Балерина Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости, объяснив все любовью

43-летняя Анастасия Волочкова продолжает экспериментировать с имиджем. В инстаграме балерина показала новую прическу: на фото артистка предстала перед фанатами с длинными ярко-рыжими волосами и ровной челкой.

«Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?, — написала Анастасия Волочкова на своей странице.

Поклонники удивились ее преображению, большинство из них восхитилось новым образом звезды: «Класс», «Анастасия, вы шикарная», «Супер», «Мне кажется, вам очень идет», «Ого, неожиданно, но классно», «Здорово».

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что прическа балерине не идет. Некоторые даже посчитали, что это не настоящие волосы, а парик и предложили балерине его снять.

Надо сказать, что Волочкова уже давно экспериментирует с внешностью. В последнее время поклонников она даже начала пугать своей резкой худобой.