Эрнсту предложили создать шоу для звездных детей

Юных артистов «из народа» предложено объединить в отдельном проекте.

«Шоу „Голос. Дети“ нужно либо закрыть, либо разделить на два отдельных проекта — для „звездных“ детей и детей „из народа“», — цитирует «Дни.ру» эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

Так специалист прокомментировал скандал, который разгорелся на фоне финала шестого сезона шоу.

Два новых шоу эксперт предложил назвать «Голос. Дети. Народ» и «Голос. Дети. Деньги», уточняет «Национальная служба новостей».

Деление на проекты позволило бы участникам не травмировать свою психику, считает эксперт, и соревноваться в равных условиях. В нынешнем виде шоу наносит слишком сильные удары по сознанию молодых артистов, отметил он.

Волна критики в соцсетях и среди звезд эстрады разгорелась на фоне победы в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Десятилетняя девочка набрала 56,5% голосов телезрителей. Россияне возмутились итогами финала и предположили, что результаты были подтасованы, пишет ura.ru.

Из-за скандала владельцы франшизы могут пересмотреть условия создания программы.