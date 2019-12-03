Эскортница Настя Рыбка заявила об отношениях основателя «ВКонтакте» с мужчиной

Скандально известная эскортница Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, побывала в гостях у основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Россиянин после смены собственников «ВК» перебрался из Петербурга за рубеж, сейчас проживает в Дубае (ОАЭ).

Рыбка намекает на то, что Дуров может быть геем. По ее словам, она поняла это, когда предприниматель ее «подсбрил».

«Они живут втроем: он, его чувак и девчонка», — сказала она в шоу, снимающегося для онлайн-платформы PREMIER.

Встреча, на которой Павла сопровождал темнокожий телохранитель, стала разочарованием для Анастасии. Она заявила, что «пришла встретиться с нормальным парнем, думала, может мы друг другу понравимся. А он пришел на встречу неофициально со своим парнем». Анастасия заявила, что «увидела по отношению», что у Дурова роман с телохранителем, пишет портал «Дни».

Создатель Telegram никак не отреагировал на заявление Рыбки.

Настя Рыбка. www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Ранее Рыбка говорила, что мечтает увидеться с Дуровым и что «из всех мужчин мира» он для нее «на первом месте», пишет «Росбалт».

«Я с ним хотела встретиться даже больше, чем с Путиным», — отмечала девушка.

Зимой 2018 года белорусскую эскортницу арестовали в Таиланде вместе с российским пикап-коучем Алексом Лесли. Им вменили вовлечение в проституцию, но дали условные сроки и депортировали.

В январе Рыбка стала фигуранткой дела о вовлечении в занятие проституцией, но вскоре Нагатинский районный суд Москвы прекратил производство по ходатайству следователя об избрании меры пресечения и освободил девушку.