«Если оголюсь в 40+, пристрелите». 38-летняя телеведущая хайпанула на возрастной теме

Полностью заявление внезапно озаботившийся имиджем дам за 40 телеведущей выглядит так.

Давно заметила по фоткам в инстаграме — чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки.

Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее», — заявила Ксения.