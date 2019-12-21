«Если оголюсь в 40+, пристрелите». 38-летняя телеведущая хайпанула на возрастной теме

Полностью заявление внезапно озаботившийся имиджем дам за 40 телеведущей выглядит так.
Давно заметила по фоткам в инстаграме — чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки.
Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее», — заявила Ксения.
Ну и после этого она попросила ее пристрелить (надо полагать, фигурально), если она в свои 40+ начнет демонстрировать свои прелести.
Подписчики Ксении тут же включились.
«Дорогая, +40 наступит так быстро и это будет так приятно, верь мне», — сказала, вероятно, одна из ее подруг или знакомых.
«Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен», — советовали ей. Другие не совсем поняли, о чем она: «Тебя что — попросить пооголяться или, наоборот, отметить твой ум и скромность»?
Третьи шутили: «Для тебя ничего не жалко, кроме патронов».
В общем, бывшая кандидат в президенты России хайпанула. И кто ее за это осудит в наше-то время?