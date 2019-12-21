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«Если оголюсь в 40+, пристрелите». 38-летняя телеведущая хайпанула на возрастной теме

«Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно»? — неожиданно заявила обычно довольно толерантная телеведущая Ксения Собчак в своем боле в Instagram. Заявление оказалось на редкость удачным: поклонники и ненавистники эпатажной Ксюши, которой до 40-летия осталось всего два года, пас подхватили и бросились в споры.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
xenia_sobchak

Полностью заявление внезапно озаботившийся имиджем дам за 40 телеведущей выглядит так.

Давно заметила по фоткам в инстаграме — чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки.

Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее», — заявила Ксения.

Ну и после этого она попросила ее пристрелить (надо полагать, фигурально), если она в свои 40+ начнет демонстрировать свои прелести.

Подписчики Ксении тут же включились.

«Дорогая, +40 наступит так быстро и это будет так приятно, верь мне», — сказала, вероятно, одна из ее подруг или знакомых.

«Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен», — советовали ей. Другие не совсем поняли, о чем она: «Тебя что — попросить пооголяться или, наоборот, отметить твой ум и скромность»?

Третьи шутили: «Для тебя ничего не жалко, кроме патронов».

В общем, бывшая кандидат в президенты России хайпанула. И кто ее за это осудит в наше-то время?

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