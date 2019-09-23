Эвелина Бледанс после операции решила отдохнуть на Алтае

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс решила подлечиться на Алтае, о чем сообщила подписчикам в Instagram. В горах он планирует «укрепить энергетическое поле» и здоровье.

Бледанс не так давно перенесла операцию по восстановлению зрения, пишет Rambler, но через некоторое время появились проблемы. Звезда начала жаловаться на жжение в глазах. Актриса едва выдержала очередные съемки.

«После сложных гастролей и сквозняковых павильонных съемок я поняла, что мне срочно нужна подзарядка! Да и внезапные слёзы в течении последних дней подсказали мне, что надо укрепить энергетическое поле. Я собралась и в ночь улетела на Горный Алтай», — пишет она в Instagram.

В комментариях поклонники отметили, что актриса выбрала правильное место для «подзарядки».