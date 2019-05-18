Евгений Петросян вновь вышел в свет с прекрасной молодой возлюбленной

На вечеринке, помимо Петросяна и Брухуновой, были замечены Сергей Дроботенко, Марина Девятова, Юрий Гальцев, Ирина Лачина, Святослав Ещенко и другие знаменитости.
Впервые о романе Петросяна Брухунова рассказала в декабре 2018-го. Позже СМИ выяснили, что юморист балует свою избранницу и одаривает ее роскошными подарками, которые Татьяна не стесняясь показывает в Instagram.
В конце января 2019 года влюбленные вышли в свет, не прячась от камер.
Ранее Петросян был более 30 лет женат на Елене Степаненко, супруги подали на развод в августе 2018-го. Однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор.