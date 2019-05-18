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Евгений Петросян вновь вышел в свет с прекрасной молодой возлюбленной

73-летний Евгений Петросян и его новая пассия, 30-летняя Татьяна Брухунова, вышли в свет после слухов о расставании. Пара появилась на вечеринке в Москве, но в соцсетях свое появление о афишировала. Влюбленных засветили их друзья.

Евгений Петросян.
Евгений Петросян.
instagram.com/petrosyanevgeny

На вечеринке, помимо Петросяна и Брухуновой, были замечены Сергей Дроботенко, Марина Девятова, Юрий Гальцев, Ирина Лачина, Святослав Ещенко и другие знаменитости.

Впервые о романе Петросяна Брухунова рассказала в декабре 2018-го. Позже СМИ выяснили, что юморист балует свою избранницу и одаривает ее роскошными подарками, которые Татьяна не стесняясь показывает в Instagram.

В конце января 2019 года влюбленные вышли в свет, не прячась от камер.

Ранее Петросян был более 30 лет женат на Елене Степаненко, супруги подали на развод в августе 2018-го. Однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор.

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