Евгений Плющенко посоветовал олимпийской чемпионке завершить карьеру

Этим мнением Плющенко — тренер спортсменки — поделился с агентством ТАСС.

«Считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу», — заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Также он отметил, что Сотниковой не нужно мучить себя, так как победы на Олимпийских играх в Сочи достаточно, передает News.ru.

После олимпийского «золота» в 2014 году Сотникова пропустила из-за травм два сезона, пишет ura.ru. В освободившееся время принимала участие в ледовых шоу и снималась в различных проектах. Так, фигуристка приняла участие в клипе певицы Ольги Бузовой на песню «Чемпион», сообщает НСН.

Откровение

Ранее Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова впервые рассказала о том, какие трудности ей пришлось испытать, когда она стала обладательницей золотой медали.

«Наверное, у этой медали просто есть как плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что ты становишься известной, популярной среди не только спортивных болельщиков, начинаешь общаться с огромным количеством людей, то есть начинаешь чувствовать себя другим человеком, приобретаешь иной круг общения. А минус в том, что все это сильно затягивает. У тебя золотая медаль, весь мир бурлит вокруг тебя, тебя везде зовут, приглашают. Если при этом что-то не получается, начинается самое поганое. Потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку», — рассказала фигуристка.

Сотникова также отметила, что приступила к полноценным тренировкам и до сих пор не готова объявить о завершении карьеры.

Спортсменка пропустила сезон 2017/2018, включая и Олимпиаду в Пхенчхане, так как не сумела восстановиться после травмы