Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря
74

Евгений Плющенко посоветовал олимпийской чемпионке завершить карьеру

Российской фигуристке, чемпионке зимней Олимпиады в Сочи 2014 года Аделине Сотниковой посоветовали завершить спортивную карьеру.

Владимир Путин и олимпийская чемпионка в фигурном катании Аделина Сотникова.
Владимир Путин и олимпийская чемпионка в фигурном катании Аделина Сотникова.
kremlin.ru

Этим мнением Плющенко — тренер спортсменки — поделился с агентством ТАСС.

«Считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу», — заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Также он отметил, что Сотниковой не нужно мучить себя, так как победы на Олимпийских играх в Сочи достаточно, передает News.ru.

После олимпийского «золота» в 2014 году Сотникова пропустила из-за травм два сезона, пишет ura.ru. В освободившееся время принимала участие в ледовых шоу и снималась в различных проектах. Так, фигуристка приняла участие в клипе певицы Ольги Бузовой на песню «Чемпион», сообщает НСН.

Откровение

Ранее Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова впервые рассказала о том, какие трудности ей пришлось испытать, когда она стала обладательницей золотой медали.

«Наверное, у этой медали просто есть как плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что ты становишься известной, популярной среди не только спортивных болельщиков, начинаешь общаться с огромным количеством людей, то есть начинаешь чувствовать себя другим человеком, приобретаешь иной круг общения. А минус в том, что все это сильно затягивает. У тебя золотая медаль, весь мир бурлит вокруг тебя, тебя везде зовут, приглашают. Если при этом что-то не получается, начинается самое поганое. Потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку», — рассказала фигуристка.

Сотникова также отметила, что приступила к полноценным тренировкам и до сих пор не готова объявить о завершении карьеры.

Спортсменка пропустила сезон 2017/2018, включая и Олимпиаду в Пхенчхане, так как не сумела восстановиться после травмы

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость