Фанаты Татьяны Навки уверены, что фигуристка располнела «к беременности»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и «по совместительству» жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка с отдыха на Мальдивах опубликовала серию снимков в купальнике.

«Красота, настоящая Русалочка», «Купальник мне очень нравится! С очками отличный образ», — пишут поклонники фигуристки.

Однако мнения подписчиков разделились: «Купальник то хорош, а вот фигура… Талии-то нет…», пишет mail.ru.

Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли».

Многие решили, что фигуристка беременна. Время покажет.