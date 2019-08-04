Fashion Girl: как дочь «вора в законе» стала звездой российского шоу-бизнеса

Яркая певица, солистка группы 2А-Студио" Кети Топурия участвует в модных показах и концертах на федеральных телеканалах, публикует откровенные фото в Instagram. Четыре года назад певица родила дочь в элитной клинике США — все чинно, благородно.

Между тем есть одна тема, о которой певица распространяться не любит. Дело в том, что Кети — дочь «вора в законе» Андро Санодзе (Топурия) <он же Жора Тбилисский, друг расстрелянного в Москве Деда Хасана>.

Родственный авторитет

Жора Тбилисский скончался в мордовской колонии от сердечной недостаточности — через две недели пребывания в месте заключения.

Известно, что у Санодзе была сильная наркотическая зависимость. Поэтому сразу появилась версия о том, что криминальный авторитет скончался из-за передозировки наркотиков.

В 1980 году был осужден на 15 лет за убийство, а в 1996 году получил всего полгода за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение оружия. В июле 2010 года Никулинский суд Москвы приговорил Топурия к трем годам заключения в колонии общего режима за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.

Звездная дочь Андро Топурия заявила после его задержания, что редко общалась с отцом, писал newsru.com.

«Мы не так часто общаемся с папой. Я знаю, что у него были проблемы с наркотической зависимостью, но он вылечился и справился с этим. А его уголовное прошлое — дела минувших лет», говорила тогда Кети.

Скрытная личность

Одним из ближайших друзей Андро являлся «крестный отец» Алик Карцивадзе. А его жена — профессиональный продюсер — помогала делать карьеру Кети Топурия. Хотя в 2008 году певица рассказала: «У нас дома постоянно были какие-то гости, в основном музыканты. И мы все вместе пели. По сути, они заметили мой талант». Про каких «музыкантов» тогда заявила певица — непонятно.

Кети Топурия очень скрытая личность в мире российского шоу-бизнеса, и нежелание девушки «рвать душу нараспашку» понятно. Певица неоднократно говорила, что ей не нравится, когда лезут в ее личную жизнь. Она достаточно редко делится с фанатами информацией о своих отношениях.

Из-за криминального родственника Кети часто была главным объектом травли со стороны СМИ и хейтеров, в результате чего у неё выстроился некий иммунитет, пишет VistaNews.

Не так давно Топурия решила подшутить в своём Instagram, написав «пацанско-воровскую» цитату: «День прошёл и срок короче. Спи Шпана, спокойной ночи!!!». Один из подписчиков неудачно пошутил на тему поста и певица тут же ответила: «В ответ Кети Топурия ответила: «Забавно будет, если сейчас друзья «вора в законе» к тебе приедут». Как в лихие 90-е.

Помолвка

После разрыва Кети Топурии и рэпера Гуфа пара воссоединилась несколько месяцев назад, но с тех пор не афиширует свои отношения. В социальных сетях отсутствуют совместные свежие снимки влюбленных, но публика подозревает звезд в тайной помолвке.

Сейчас активно обсуждаются намеки со стороны певицы и рэпера Гуфа о помолвке. Не так давно рэпер опубликовал фото в черном костюме, пишет ftimes.ru.