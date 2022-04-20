Филипп Киркоров признался, что вынужден больше работать

«Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — объяснил певец.

Также он добавил, что объявил несколько дополнительных концертов, чтобы заработать больше средств.

В сети уже долгое время распространяются слухи, что Киркоров потерял большую часть своих денег и намерен объявить себя банкротом, пишет Газета.Ru. Но артист не стал комментировать эти домыслы и объяснил, что сейчас сосредоточен на своей творческой деятельности.

Ранее суд закрыл 91 дело против Киркорова о неуплате штрафов за нарушения ПДД. Какие именно правила дорожного движения нарушил Киркоров, не уточнялось.