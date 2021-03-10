Финалистка «Мисс Россия» с Алтая обвинила бывшего парня в краже

Крюкову, которую прозвали «горно-алтайской Золушкой», заявила, что иностранец сорвал с нее золотую цепочку с бриллиантовым кулоном за 300 тыс. рублей и скрылся.

Ранее она уже обвиняла бывшего возлюбленного в незаконном удерживании ее в квартире в Москве. 29-летний гражданин Турции якобы силой удерживал ее в квартире и не давал забрать вещи.

Конфликт они уладили.

Алена Крюкова — финалистка конкурса «Мисс Россия-2013». В 17-летнем возрасте начала участвовать в конкурсах красоты и работать в модельной сфере. Переехала в Москву.