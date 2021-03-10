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Финалистка «Мисс Россия» с Алтая обвинила бывшего парня в краже

Модель Алена Крюкова, уроженка села Турочак Республики Алтай, написала заявление на своего бывшего сожителя, гражданина Турции, пишет ren.tv.

Корона, конкурс красоты.
Корона, конкурс красоты.
СС0

Крюкову, которую прозвали «горно-алтайской Золушкой», заявила, что иностранец сорвал с нее золотую цепочку с бриллиантовым кулоном за 300 тыс. рублей и скрылся.

Ранее она уже обвиняла бывшего возлюбленного в незаконном удерживании ее в квартире в Москве. 29-летний гражданин Турции якобы силой удерживал ее в квартире и не давал забрать вещи.

Конфликт они уладили.

Алена Крюкова — финалистка конкурса «Мисс Россия-2013». В 17-летнем возрасте начала участвовать в конкурсах красоты и работать в модельной сфере. Переехала в Москву.

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