Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

«Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает», — говорит ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.
Общая мощность радиоизлучения с Земли, по словам ученого, сопоставима с излучением Солнца. Это значит, что в исходящих от Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить его на поток осмысленной информации не смогли бы.