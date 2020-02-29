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Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

«Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает», — говорит ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

Общая мощность радиоизлучения с Земли, по словам ученого, сопоставима с излучением Солнца. Это значит, что в исходящих от Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить его на поток осмысленной информации не смогли бы.

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