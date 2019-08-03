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Forbes назвал доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Forbes опубликовал доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте. Он достигает миллиона рублей, .

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
www.instagram.com/buzova86

По данным издания, Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России. Ее аудитория составляет около 16 миллионов подписчиков.

В середине июня певица Ольга Бузова порадовала поклонников новым фото. Кокетливо изогнувшись, она продемонстрировала подписчикам обнаженные плечи, пресс и пирсинг в пупке, сопроводив все это подписью: «Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина». По данным певицы, она обогнала президента по количеству запросов в Google.

Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ». С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом «Под звуки поцелуев».

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