Фото с 35-летия группы «Рондо» произвело фурор в сети

Вместе с лидером группы Александром Ивановым на сцену вышли Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Александр Маршал и другие артисты.

Агутин опубликовал фото из-за кулис мероприятия, которое произвело фурор в сети.

«Банда в сборе! За кулисами „Крокуса“ на 35-летии группы „Рондо“», — подписал снимок Леонид Агутин.

Поклонники были рады видеть своих любимцев и восхитились энергией легендарных артистов и их прекрасным внешним видом, пишет mail.ru.

«Легендарность этого фото зашкаливает», «Огонь-парни», — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что бас-гитарист группы — уроженец Барнаула Дмитрий Рогозин.