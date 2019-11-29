Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Фото с 35-летия группы «Рондо» произвело фурор в сети

Накануне в столичном «Крокус Сити Холле» прошел концерт, посвященный 35-летию группы «Рондо».

Рок фестиваль
Рок фестиваль
СС0

Вместе с лидером группы Александром Ивановым на сцену вышли Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Александр Маршал и другие артисты.

Агутин опубликовал фото из-за кулис мероприятия, которое произвело фурор в сети.

«Банда в сборе! За кулисами „Крокуса“ на 35-летии группы „Рондо“», — подписал снимок Леонид Агутин.

Поклонники были рады видеть своих любимцев и восхитились энергией легендарных артистов и их прекрасным внешним видом, пишет mail.ru.

«Легендарность этого фото зашкаливает», «Огонь-парни», — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что бас-гитарист группы — уроженец Барнаула Дмитрий Рогозин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость