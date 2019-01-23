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Фото стиляги Аллы Пугачевой «взорвало» сеть

Российский певец и композитор Игорь Николаев опубликовал совместный снимок с 69-летней Аллой Пугачевой и 65-летним Леонидом Ярмольником.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Несмотря на то, что пост певца был посвящен дню рождения Ярмольника, вместо поздравлений подписчики в комментариях принялись активно обсуждать наряд Примадонны.

Фото Аллы Борисовны буквально «взорвало» интернет — народная артистка СССР запечатлена в светло-голубых джинсах, черной кофте, сером пиджаке и светлой кепке.

Фанаты отметили, что выглядит она очень стильно, и засыпали артистку комплиментами: «Алла — хохотушка, цветет», «Красотка Алла Борисовна, как девчонка одета», «Стройняшка», «Какая молоденькая девочка возле вас, Игорь! Здоровья Алле Борисовне, да побольше», «Стиляги, особенно Аллочка», пишет mail.ru.

Фото, по всей видимости, архивное.

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