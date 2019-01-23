Фото стиляги Аллы Пугачевой «взорвало» сеть

Несмотря на то, что пост певца был посвящен дню рождения Ярмольника, вместо поздравлений подписчики в комментариях принялись активно обсуждать наряд Примадонны.
Фото Аллы Борисовны буквально «взорвало» интернет — народная артистка СССР запечатлена в светло-голубых джинсах, черной кофте, сером пиджаке и светлой кепке.
Фанаты отметили, что выглядит она очень стильно, и засыпали артистку комплиментами: «Алла — хохотушка, цветет», «Красотка Алла Борисовна, как девчонка одета», «Стройняшка», «Какая молоденькая девочка возле вас, Игорь! Здоровья Алле Борисовне, да побольше», «Стиляги, особенно Аллочка», пишет mail.ru.
Фото, по всей видимости, архивное.