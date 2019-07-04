Футболистов Кокорина и Мамаева опустили на дно

Скульптуры футболистов-хулиганов Павла Мамаева и Александра Кокорина установили в подводном музее на Большом Утрише неподалеку от Анапы, пишут «Кубанские новости». На дне Черного моря уже есть бюсты Ленина и Сталина, скульптура Посейдона, затонувший рыболовецкий бот, макет большой белой акулы.

Бетонные раскрашенные скульптуры погрузили в воду на глубину 6−7 метров. Называется экспонат «Мамаев и Кокорин борются за свою свободу».

Музей под водой появился в 2009 году после того, как нашлись якори со старинных турецких парусников XIX века и с кораблей времен Великой Отечественной войны.

По последним данным ТАСС, Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драку в центре Москвы, и их двое сообщников Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий отправились в колонию недалеко от Москвы.

За что осудили футболистов

Дело против футболистов возбудили в связи с двумя драками в Москве, произошедшими 8 октября 2018 года. Участие в них приняли нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

По данным следствия, фигуранты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.