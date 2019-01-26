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25

Гагарина с цоевской «Кукушкой» удачно выступила в китайском «Голосе»

Полина Гагарина, выступавшая наставницей в российской версии телепроекта «Голос», решила попробовать свои силы в китайском варианте программы. Но уже как участница. ВЕчером 25 января она выложила в Instagram сообщение, что ее выступление прошло удачно.

Полина Гагарина в Китае покоряет местный телепроект "Голос".
Полина Гагарина в Китае покоряет местный телепроект "Голос".
www.instagram.com/gagara1987

По словам певицы, первая репетиция и первое выступление у нее состоялись. Результаты она пока озвучивать по условиям конкурса не может, сообщает, что публика встретила ее потрясающе:

Уже через неделю меня увидят здесь все! И даже обещают, что проснусь знаменитой.

Для китайцев Гагарина спела песню группы «Кино» «Кукушка», которую исполняла в фильме «Битва за Севастополь» о совесткой женщине-снайпере времен Великой Отечественной войны Людмиле Павлюченко.

Известно, что в китайской версии «Голоса» участвует болгарский певец с казахскими корнями Кристиан Костов, пишет «Вокруг ТВ». Он спел песню Beautiful Mess, которая принесла ему «серебро» на «Евровидении-2017».

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