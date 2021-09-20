Гарик Харламов перестал скрывать роман с молодой актрисой

Пара весело провела время в компании друзей. Мероприятие посетила мама Харламова, с которой Ковальчук уже знакома.

Харламов постройнел и прекрасно выглядит.

«Мне 40 лет, и когда я весил 115 кг, крайне сложно было уже подниматься, вставать и делать что-либо. Надо было немножко сбросить, — рассказал о переменах в своей внешности шоумен.

Слухи о романе Харламова с сестрой звезды театра и кино Анны Ковальчук Екатериной появились несколько месяцев назад — после выхода сериала «Гусар».

Пользователи отмечали, что Екатерина Ковальчук близка по типажу к бывшей супруге Харламова Кристине Асмус, пишет «Росбалт». Однако знаменитости никак не комментировали свои отношения.