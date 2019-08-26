Гламурный подонок. Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Сеть взорвало фото сына Игоря Верника — на снимке 19-летний Григорий высмаркивается в пятитысячную купюру. Из-за нападок комментаторов молодой актер был вынужден удалить скандальное фото.

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — сказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

В итоге за наследника вступился его звездный папа. Игорь Верник успокоил публику, сообщив, что никакого злого умысла искать не стоит, пишет «Комсомольская правда».

«Это кадр из фильма, новый проект, который носит рабочее название „Интересное кино“. Сын в нем снялся. <…> Он играет гламурного подонка вместе со свои однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки», — рассказал Игорь Верник.

Теперь все ожидают премьеру фильма, который еще не вышел, но уже стал скандально известен.