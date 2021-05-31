Главный голубевод алтайского парламента открыл выставку статных пород

Выставка открылась 30 мая в краевом детском экологическом центре при поддержке министерства образования и науки Алтайского края, АКЗС, Федерации голубеводов РФ и регионального объединения «Голубеводы Алтая»

Приурочили выставку не только ко Дню защиты детей, но и к присвоению объединению «Голубеводы Алтая» имени первого председателя всесоюзного объединения клуба голубеводов, уроженца Алтайского края Вадима Романова.

Романенко подчеркнул, что это поможет сохранению памяти об удивительном человеке, популяризации голубеводства на Алтае, сохранению и улучшению местных пород голубей: Алтайских шалевых и Барнаульских монахов.

Сам Александр Романенко с юношества держит голубей.