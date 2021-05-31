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Главный голубевод алтайского парламента открыл выставку статных пород

Председатель АКЗС Александр Романенко открыл выставку статных пород голубей, посвященную Международному дню защиты детей, сообщила пресс-служба краевого парламента.

Открытие выставки голубей.
Открытие выставки голубей.
пресс-служба АКЗС

Выставка открылась 30 мая в краевом детском экологическом центре при поддержке министерства образования и науки Алтайского края, АКЗС, Федерации голубеводов РФ и регионального объединения «Голубеводы Алтая»

Приурочили выставку не только ко Дню защиты детей, но и к присвоению объединению «Голубеводы Алтая» имени первого председателя всесоюзного объединения клуба голубеводов, уроженца Алтайского края Вадима Романова.

Романенко подчеркнул, что это поможет сохранению памяти об удивительном человеке, популяризации голубеводства на Алтае, сохранению и улучшению местных пород голубей: Алтайских шалевых и Барнаульских монахов.

Сам Александр Романенко с юношества держит голубей.

«Куда бы не ездил, они всегда со мной. Соседи удивляются, когда взрослый дядька с шестом бегает по огороду», — говорил он однажды на приеме с подростком, который также увлекается голубеводством.

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