Знаменитого «знатока» и магистра обвинили в попытке подкупа в игре «Кто хочет стать миллионером?»

Скандальную историю разгласил главреда передачи «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер. Он утверждает, что один из самых популярных «знатоков», магистр телепрограммы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался заранее узнать у него ответы на вопросы передачи, в которой участвовал, рассказало «РИА Новости».

Подробности скандала Бер рассказал в своем блоге в «Живом Журнале». Дело было так. В ноябре 2018 года шла запись выпуска передачи «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя и второго магистра Виктора Сиднева.

По словам Бера, накануне съемок Друзь обратился к нему с предложением поделиться деньгами в случае выигрыша главного приза — 3 млн рублей. Для этого он попросил дать список всех вопросов и ответов на них. С Сидневым он «договорится сам», якобы заявил Друзь.

Бер отметил, что «решил вывести Друзя на чистую воду» и записать разговор с ним на диктофон. А затем оставить в игре «слитые» вопросы с шестого по девятый, а остальные заменить.

«Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах», сказал главреда.

В итоге знатоки добрались до последнего вопроса, однако не смогли на него ответить и забрали несгораемую сумму — 200 тысяч рублей. По словам Бера, после незнакомого десятого вопроса Друзь «заметно потускнел», а выиграли в основном «стараниями Сиднева».

Редактор пояснил, что сообщил об этом только сейчас, так как вначале ему нужно было дождаться выхода передачи в эфир, затем были праздники, а потом он советовался с коллегами. После этого он решился опубликовать записи разговора и обратиться в Комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».