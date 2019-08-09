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10 августа
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Горячие сибирские девчонки перетанцевали топовую корейскую танцгруппу

Новосибирская танцевальная группа повторила танец популярной девичьей группы Itzy. Они точно воспроизвели хореографию корейских зажигательных девушек в связи с проведением всемирного танцевального флешмоба, сообщает Sib.fm.

Новосибирская кавер-группа 2DAY.
Новосибирская кавер-группа 2DAY.
vk.com/2dayworld

Южнокорейская k-pop-группа Itzy (читается как читается как Итзи или Иччи) быстро набрала популярность. Впрочем, слово «быстро» не очень отражает действительность. Моментально — вот как надо говорить! Кореянки дебютировали 11 февраля 2019 года с видеоклипом. По данным Википедии, за первые сутки (!) его просмотрели более 17 млн человек, количество лайков превысило 880 тыс. (еще два восклицательных знака).

Понятно, что нашлось немало желающих повторить подражать этим зажигательным героиням Ютьюба. Новосибирская кавер-группа (она себя называет 2DAY) перетанцевала их танец в честь планетарного флэшмоба. Клип сибирячек за вечер собрал 1,5 тыс. просмотров. Не 17 миллионов, конечно. Зато родные, сибирские. Да и какие их годы?

Эта танцевальная кавер-группа (то есть исполняющая не свои композиции) профессионально выступает уже пять лет, сообщает издание. Но сами они днем рождения называют декабрь 2011 года.

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