Горячий ракурс. Наташа Королева взбудоражила фанатов видео с йоги в бикини

Певица Наташа Королева отдыхает на побережье Мертвого моря и практикует йогу прямо на пляже. В Instagram 46-летняя звезда опубликовала видео, в котором показала «позу ежика» и «позу кошки».

Королева записала часть своего занятия, выбрав необычный ракурс для съемки. Взоры подписчиков устремились в зону декольте звезды.

«Горячая штучка», «Секси», «Превосходно выглядите, в отличной форме», «Вот это провокация!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ой, Наташа! Йога йогой, а сейчас на „подсолнухи“ то все подряд набегут!», — восхитились поклонники и попросили совета для женщин, желающих выглядеть так же.

«Как сладко ты подтягиваешься! Придётся мне теперь в позу поющего оленя встать или в позу мартовского бенгальского тигра», — написала под фото подруга певицы, коллега по сцене Анита Цой.

Ранее Королева выложила снимок из ванной комнаты. На нем звезда шоу-бизнеса предстает почти обнаженной: тело прикрывает только мыльная пена.