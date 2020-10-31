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Хэллоуин-2020: история и обычаи праздника

Хэллоуин широко отмечается во всем мире 31 октября, в канун Дня всех святых. Традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Рассказываем, с какими традициями связан этот праздник, а также его историю.

Хэллоуин.
Хэллоуин.
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История Хэллоуина

Современный Хэллоуин возник более тысячи лет назад, и изначально назывался Соуин. Он отмечался древними Кельтами, которые две тысячи лет назад населяли территорию нынешней Великобритании и Франции, и проводился каждый год 1 ноября.

По представлениям кельтов в ночь Самайна между нашим миром и миром духов открывалась невидимая дверь, через которую усопшие родственники могли заглянуть в гости к своим живущим потомкам.

В VIII веке римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых. А 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски это звучало как All Hallows Even, что впоследствии сократилось до лаконичного Halloween.

Хэллоуин.
Хэллоуин.
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Традиции Хэллоуина

За несколько дней до празднования Хэллоуина во многих странах люди наряжают свои дома в тематическими предметами. Делают различных чучел и привидений, окутывают дом искусственной паутиной, а также ставят перед дверью черепа, скелеты и главный атрибут праздника.

Самым популярным атрибутом считается Джек, которого мастерят из тыквы. Оттуда вынимают мякоть, вырезают глаза и рот и устанавливают внутрь свечу.

Еще одна обязательная часть праздника — устрашающие наряды, насыщенные красным и черным цветом. Большой популярностью пользуются образы ведьм, упырей и киногероев. Дети в таких образах ходят по соседям и выпрашивают сладости.

В некоторых городах устраиваются ярмарки с пугающими аттракционами. В Японии проходят парады, в Ирландии запускают грандиозные салюты.

Хэллоуин
Хэллоуин
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Хэллоуин в России

В Россию Хэллоуин пришел в 90-х годах и еще не успел обрасти традициями, которые так популярны в Европе и Америке.

Русская Православная Церковь празднование Хэллоуина не одобряет из-за его языческих коннотаций. Защитой от всяческого зла для христианина является вера в Бога, без чуждых стародавних обрядов. У православных есть свой День всех святых — он приходится на первое воскресенье после праздника Святой Троицы.

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