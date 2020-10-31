Хэллоуин-2020: история и обычаи праздника

История Хэллоуина
Современный Хэллоуин возник более тысячи лет назад, и изначально назывался Соуин. Он отмечался древними Кельтами, которые две тысячи лет назад населяли территорию нынешней Великобритании и Франции, и проводился каждый год 1 ноября.
По представлениям кельтов в ночь Самайна между нашим миром и миром духов открывалась невидимая дверь, через которую усопшие родственники могли заглянуть в гости к своим живущим потомкам.
В VIII веке римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых. А 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски это звучало как All Hallows Even, что впоследствии сократилось до лаконичного Halloween.
Традиции Хэллоуина
За несколько дней до празднования Хэллоуина во многих странах люди наряжают свои дома в тематическими предметами. Делают различных чучел и привидений, окутывают дом искусственной паутиной, а также ставят перед дверью черепа, скелеты и главный атрибут праздника.
Самым популярным атрибутом считается Джек, которого мастерят из тыквы. Оттуда вынимают мякоть, вырезают глаза и рот и устанавливают внутрь свечу.
Еще одна обязательная часть праздника — устрашающие наряды, насыщенные красным и черным цветом. Большой популярностью пользуются образы ведьм, упырей и киногероев. Дети в таких образах ходят по соседям и выпрашивают сладости.
В некоторых городах устраиваются ярмарки с пугающими аттракционами. В Японии проходят парады, в Ирландии запускают грандиозные салюты.
Хэллоуин в России
В Россию Хэллоуин пришел в 90-х годах и еще не успел обрасти традициями, которые так популярны в Европе и Америке.
Русская Православная Церковь празднование Хэллоуина не одобряет из-за его языческих коннотаций. Защитой от всяческого зла для христианина является вера в Бога, без чуждых стародавних обрядов. У православных есть свой День всех святых — он приходится на первое воскресенье после праздника Святой Троицы.