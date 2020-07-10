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10 июля
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Хейтерам не понравилось «честное» фото оголенной Королевой, которую обозвали мужиком

47-летняя певица и телеведущая Наташа Королева, привыкшая эпатировать публику, опубликовала в инстаграме селфи, на котором запечатлена практически без косметики и в соломенной шляпе. Ее натуральность подписчики особо не оценили.

Наташа Королева.
Наташа Королева.
instagram.com/koroleva__star/

Фото вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников.

Некоторые похвалили артистку за «честный» снимок и назвали ее красавицей, но немало фолловеров признались, что не узнали Наташу и даже испугались.

«Ой, на этом фото мужик, а не женщина», «Простите, но вы тут очень страшненькая», «Мамочки, что с Наташей?», «Ой, неужели это вы? Совсем бабушка», — удивлялись смущенные фанаты в комментариях.

Наташа Королева в последние годы не радует поклонников своим песенным творчеством. Зато активничает в интернет пространстве. Она то шокирует всех своими фотографиями в купальнике с неидеальными формами, то, напротив, предстает в образе женщины-вамп.

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