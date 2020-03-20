«Холоп всея Руси» сделал неожиданное признание о личной жизни

Сербский актер Милош Бикович стал новым героем онлайн-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», в котором рассказал, в том числе, о личном.

За последние несколько лет 32-летний актер успел стать секс-символом российского кино.

Многие считают его легкомысленным сердцеедом, а вот сам Милош уверяет, что он совсем не такой. В интервью Собчак он объяснил свой взгляд на свободные отношения и частую смену девушек, пишет .

«Когда мы занимаемся сексом без любви — это декадентство. Я считаю сексуальное влечение слабостью, с которой надо как-то справляться. Если секс без любви превращается в твою модель поведения, ни к чему хорошему это не приведет. Я не говорю, что я идеальный, но я хотя бы понимаю, что веду себя неправильно, и стараюсь это менять», — заявил Милош.

Завершая беседу, он сказал, что, если бы от него забеременела девушка, с которой он провел ночь, он остался бы жить с ней и ребенком даже без любви, потому что готов отвечать за свои поступки.

Милош Бикович два года встречался с актрисой Аглаей Тарасовой. Затем актеру приписывали роман с сербской моделью Барбарой Таталович. В начале марта Милош сообщил в интервью, что снова одинок.

Актер снимался во многих российских сериалах и фильмах — «Холоп», «Отель Белград», «Отель Элеон», «Магомаев» и др. Частый гость на телевизионных шоу. Великолепно говорит на русском языке — практически без акцента.