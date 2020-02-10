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11 февраля
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«Холостячка» Пелагея примерила пленительный образ с короной и фатой

33-летняя Пелагея приняла участие в праздничном концерте ко Дню российской науки. В Instagram певица поделилась несколькими фотографиями в сценическом образе. Поклонники оказались в восторге.

Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Наталья Вязанцева

На артистке было воздушное платье с открытыми плечами и богато украшенная диадема, дополненная кружевной фатой. Поклонники восхитились роскошным образом любимой артистки, назвав его «царским».

«Королева! С такой женщиной рядом должен быть только король!», «Какая вы красивая! Царевна! Любим вас!», «Нет слов! Величава», «Поля, ты королева», «Русская красавица!», «Императрица!», «Полечка, какая вы красивая и чистая», «Царица во дворце!», «Вот с кого надо картины писать! Королевна», — восторгались в комментариях подписчики.

Отметим, что в последние месяцы внимание публики в основном приковано не к творчеству певицы, а к ее разводу с хоккеистом Иваном Телегиным. О расставании пары СМИ впервые сообщили в конце 2019 года, когда они оба удалили общие фотографии из соцсетей.

Новой возлюбленной хоккеиста, по слухам, стала Мария Гончар, соучредительница фирмы, занимающейся организацией путешествий.

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