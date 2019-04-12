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«Иди в колхоз»: поклонники раскритиковали Глюкозу за откровенные снимки

32-летняя Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза, выложила в сеть фотографии в полупрозрачном кружевном боди. Некоторые поклонники осудили молодую маму.

Концерт Глюкозы в Барнауле
Концерт Глюкозы в Барнауле
instagram.com

«Скучали?», подписала она снимки из новой фотосессии. Многие комментаторы решили, что звезде пора заканчивать с откровенными фотографиями, пишет eg.ru.

Новая фотография Глюкозы не устроила фанатов.
Новая фотография Глюкозы не устроила фанатов.
instagram.com/chistyakova_ionova

«Зачем такое фото здесь? Это что, порножурнал?», «Для мужа демонстрируй, нам не интересно», «Ну совсем оголилась. Ни пением, так наготой», «Больше заняться нечем? Иди в колхоз работать, будет меньше дури в голове! Зачем себя выставлять напоказ?», — негодуют подписчики.

Ранее Глюкоза опубликовала другой провокационный пост. На фотографии она целует певицу Любовь Успенскую.

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