Инопланетяне могут следить за Землей с астероидов

Такое предположение высказал американский физик Джеймс Бенфорд, участник проекта SETI по поиску внеземного разума в своей работе в издании The Astronomical Journal. Он призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов, пишет ИА «Униан».

Внеземные цивилизации могут следить за нами с ко-орбитальных астероидов (движущихся по одной орбите с Замлей) на протяжении миллионов лет. Первое из таких небесных те, астрономы открыли в 1997 году, еще 15 объектов обнаружили уже в 2010-х. В частности, астероид (469219) Камоалева, или (469219) 2016 HO3, который открыли в 2016 году.

«Обнаруженная группа близлежащих ко-орбитальных астероидов может служить идеальным местом внеземному разуму для наблюдения за Землей, так как их трудно разглядеть», — пишет Бенфорд.

Ученый призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов и выяснить, не скрываются ли там аппараты других цивилизаций.

Другие ученые, в том числе астробиолог из Университета штата Аризона Пол Дэвис, посчитали, что подобный вариант развития событий крайне маловероятен.

И все же они не исключили шансы, что внеземные обитатели могли выбрать один из ко-орбитальных астероидов в качестве «шпионской базы»: ведь именно оттуда открывается отличный вид на Землю.