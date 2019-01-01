Интеллектуал Вассерман тайно снялся в клипе Бузовой

В клипе снялся публицист, победитель множества интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.
В клипе Бузовой 66-летний Вассерман в компании трех девушек исполняет простые движения под незамысловатые слова песни. Кстати, на своих страницах в соцсетях он ни разу не упомянул об участии в клипе певицы.
«Такой работы вы от меня точно не ждали, но поверьте я и сама от себя такого не ожидала, — написала Бузова, анонсируя клип. — Это больше, чем песня — это мое состояние, в которое я хочу погрузить вас всех!», пишет ura.ru
Впрочем, большинство подписчиков не оценили новый клип ведущей телестройки.