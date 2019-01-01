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Интеллектуал Вассерман тайно снялся в клипе Бузовой

Телеведущая «Дома-2» и исполнительница Ольга Бузова 31 декабря презентовала новый клип на песню «Танцуй под Бузову».

Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
www.instagram.com/buzova86

В клипе снялся публицист, победитель множества интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

В клипе Бузовой 66-летний Вассерман в компании трех девушек исполняет простые движения под незамысловатые слова песни. Кстати, на своих страницах в соцсетях он ни разу не упомянул об участии в клипе певицы.

«Такой работы вы от меня точно не ждали, но поверьте я и сама от себя такого не ожидала, — написала Бузова, анонсируя клип. — Это больше, чем песня — это мое состояние, в которое я хочу погрузить вас всех!», пишет ura.ru

Впрочем, большинство подписчиков не оценили новый клип ведущей телестройки.

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