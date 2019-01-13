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Ирина Шейк поразила поклонников своим сходством с матерью

Поклонники Ирины Шейк поражены её необыкновенным сходством с матерью. Фотографию со своей мамой Ольгой Шайхлисламовой супермодель из Челябинской области разместила в своем Instagram.

Ирина Шейк.
Ирина Шейк.
www.instagram.com/irinashayk

Шейк показала фанатам снимок, сделанный в кафе. На фото модель запечатлена в компании модели Анны Вьялицыной, её мамы и своей. В комментарии к посту знаменитость написала, что побывала на вечере русских мам (Russian mamas night).

Поклонники Ирины восхитились этой семейной фотографией. В комментариях писали «Второе поколение супер-моделей. Вот это генетика у вас, девушки!», и отмечали, что Шейк переняла природную красоту от своей мамы, поэтому выглядит сногсшибательно и без макияжа и дорогих нарядов.

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