Ирина Шейк поразила поклонников своим сходством с матерью

Шейк показала фанатам снимок, сделанный в кафе. На фото модель запечатлена в компании модели Анны Вьялицыной, её мамы и своей. В комментарии к посту знаменитость написала, что побывала на вечере русских мам (Russian mamas night).



Поклонники Ирины восхитились этой семейной фотографией. В комментариях писали «Второе поколение супер-моделей. Вот это генетика у вас, девушки!», и отмечали, что Шейк переняла природную красоту от своей мамы, поэтому выглядит сногсшибательно и без макияжа и дорогих нарядов.