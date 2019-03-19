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«Искала украинцев». Стажерка рассказала, как делается политическое токшоу на Первом канале

«Бедняжкой» назвал студентку Института кино и телевидения Веронику Косаткину ведущий политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Артем Шейнин таким образом ответил на появившееся в сети видеоразоблачение программы, которое сделала Вероника. Об этом пишет 24smi.org.

Артем Шейнин.
Артем Шейнин.
скрин с трансляции "Первого канала"

Шейнин так назвал девушку из-за того, что таа только через четыре месяца выложила компрометирующее видео. Как говорит телеведущий, со стажеркой он знаком не был, о ней ему рассказали коллеги по съемочной группе «Время покажет».

Вероника Касаткина сообщила, что во время производственной практике на Первом канале разыскивала для ток-шоу украинцев, которые должны были критиковать киевский режим.

Как-то раз студентке велели отвечать на звонки зрителей. Ей приходили «стихи, жалобы, слезы, угрозы, отрывки из Библии, истории про масонов от пенсионеров со всей России».

«В какой-то момент мне позвонила бабушка, у которой очень болело сердце. Она рассказала, что пережила несколько инсультов. Она плачет из-за передачи, но не может выключить и перестать смотреть ее», — говорит Вероника.

Косаткина заявила, что покинула Первый канал в ноябре 2018 года и до сих пор не пожалела о своем решении.

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