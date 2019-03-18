Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Исследователи по ДНК установили личность Джека Потрошителя

Специалисты из Ливерпульского университета привели доказательства, подтверждающие, что маньяком Джеком Потрошителем был польский еврей-эмигрант Аарон Косминский, пишут «Известия» со ссылкой на The Sun.

Пробирки. В лаборатории.
Пробирки. В лаборатории.
СС0

Ученые произвели молекулярный анализ единственного вещдока в деле серийного убийцы — шали, на которой была ДНК преступника и жертвы Кэтрин Эддоус. Выяснилось, что образцы Косминского совпадают с теми, которые были взяты с платка.

По мнению исследователей, их анализ является «самым систематическим и самым продвинутым на сегодняшний день в отношении Джека Потрошителя».

Отметим, что Джек-потрошитель — псевдоним маньяка, который орудовал в Лондоне с 1888 по 1891 год. Он убивал проституток и проводил над их телами хирургические опыты. Маньяку приписывают как минимум шесть нераскрытых в то время убийств.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость