Исследователи по ДНК установили личность Джека Потрошителя

Специалисты из Ливерпульского университета привели доказательства, подтверждающие, что маньяком Джеком Потрошителем был польский еврей-эмигрант Аарон Косминский, пишут «Известия» со ссылкой на The Sun .

Ученые произвели молекулярный анализ единственного вещдока в деле серийного убийцы — шали, на которой была ДНК преступника и жертвы Кэтрин Эддоус. Выяснилось, что образцы Косминского совпадают с теми, которые были взяты с платка.

Jack the Ripper 'finally unmasked as Polish barber using fresh DNA tests from murder scenes'.https://t.co/yLMZ6AlGUb pic.twitter.com/EdU0OfYjgg — LADbible (@ladbible) 17 марта 2019 г.

По мнению исследователей, их анализ является «самым систематическим и самым продвинутым на сегодняшний день в отношении Джека Потрошителя».

Отметим, что Джек-потрошитель — псевдоним маньяка, который орудовал в Лондоне с 1888 по 1891 год. Он убивал проституток и проводил над их телами хирургические опыты. Маньяку приписывают как минимум шесть нераскрытых в то время убийств.