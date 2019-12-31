Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru .

Охлобыстин прокомментировал участие Асмус в нашумевшей эротической сцене в фильме «Текст» и подчеркнул, что ажиотаж вокруг этого был искусственно создан авторами картины.

Также актер признался, что он не смотрел «Текст», но доверяет мнению, что фильм «никакой. При этом он заявил о готовности заступаться за коллегу, поскольку Кристина входит в его «ближний круг общения».

«Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — подчеркнул Охлобыстин.

Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала, что подверглась настоящей травле в соцсетях после съемок в эротической сцене в фильме «Текст».