Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.

Иван Охлобыстин.
Иван Охлобыстин.
vk.com

Охлобыстин прокомментировал участие Асмус в нашумевшей эротической сцене в фильме «Текст» и подчеркнул, что ажиотаж вокруг этого был искусственно создан авторами картины.

Также актер признался, что он не смотрел «Текст», но доверяет мнению, что фильм «никакой. При этом он заявил о готовности заступаться за коллегу, поскольку Кристина входит в его «ближний круг общения».

«Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — подчеркнул Охлобыстин.

Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала, что подверглась настоящей травле в соцсетях после съемок в эротической сцене в фильме «Текст».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость