Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Охлобыстин прокомментировал участие Асмус в нашумевшей эротической сцене в фильме «Текст» и подчеркнул, что ажиотаж вокруг этого был искусственно создан авторами картины.
Также актер признался, что он не смотрел «Текст», но доверяет мнению, что фильм «никакой. При этом он заявил о готовности заступаться за коллегу, поскольку Кристина входит в его «ближний круг общения».
«Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — подчеркнул Охлобыстин.
Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала, что подверглась настоящей травле в соцсетях после съемок в эротической сцене в фильме «Текст».