Изменившуюся после родов Вику Лопыреву поклонники не узнали без макияжа

35-летняя Виктория Лопырева, посол ФИФА и светская дива, которая совсем совсем недавно родила, показала подписчикам новое фото, сделанное в День святого Валентина. Судя по отзывам подписчиков, появление без косметики, их слегка смутило.

В кадре она позирует на фоне шикарного букета. Модель поделилась с поклонниками сообщением: «Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой».

Основное внимание публики привлекли изменившиеся черты лица Виктории.

Многие признались, что не сразу узнали звезду без яркого макияжа. А кто-то предположил, что на Лопыреву положительно влияет материнство.

«Вас не узнать, другая, но такая же красивая», «Взгляд совсем другой теперь», «Очень хорошо вам без косметики», «Без макияжа отлично», «Расцвела», «С рождением сына симпатичнее стала», — обсудили интернет-пользователи Викторию.

Напомним, ребенка Лопырева родила от своего бойфренда Игоря Булатова, которого, как считают СМИ, увела из другой семьи, пишет ЛедиМайл.

На днях стало известно, что мальчика назвали Марк Неонель.