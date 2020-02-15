Известная телеведущая Первого канала опубликовала откровенное фото

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала откровенное фото, на котором в полуобнаженном виде позирует вместе с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, известной как ГлюкоZa, и светской львицей Яной Расковаловой.

«Отчаянные и отчаявшиеся», — прокомментировала Собчак снимок в своем instagram-аккаунте.

На фото девушки запечатлены топлесс на берегу моря.

При этом теледивы прикрывают друг другу обнаженные части тела руками, пишет ura.ru. Как призналась Собчак, фото было сделано мужем Расковаловой — бизнесменом Вадимом Расковаловым, а спродюсировано ее супругом — режиссером Константином Богомоловым.

Комментаторы отреагировали мгновенно: «Голые и смешные».

На минувшей неделе аудитория Первого канала смогла «насладиться» новым шоу с участием Ксении Собчак — «Док-ток», пишет «Росбалт». В сети его уже успели упрекнуть в плагиате, «малаховщине» и назвать очередным разочарованием.

Три первых выпуска «Док-ток» были посвящены громкому делу сестер Хачатурян. Судя по теме, выбранной для первых выпусков проекта, авторы решили «хайпануть» прямо на старте.

«Однако Собчак во время разразившейся в студии дискуссии выглядела весьма неуверенно и плохо справлялась с ролью модератора. Судя по всему, она замахнулась на высоту, которая ей уже не по плечу. „Бои“ в телеэфире сильно отличаются от светских бесед на YouTube-канале», — пишет искусствовед Людмила Семенова.

О многогранности

С одной стороны, Собчак до сих пор не избавилась от того ореола, который окружал ее в «Доме-2» и фильмах типа «Гитлер капут!», играя «так плохо, что даже хорошо» — и, надо признать, находя своего зрителя. Даже ее свадьба с режиссером Константином Богомоловым была подана как дьявольское шоу, вызвавшее бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.

С другой стороны, Собчак то и дело примеряет на себя серьезные социальные роли — журналист-интервьюер, защитница народа и даже политик с замахом на президентский пост. Подобная «многогранность» вызывает у многих людей ощущение фальши, уверена искусствовед.