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Известный диктор прокомментировал пьяный эфир Ольги Бузовой

Теледива «Дома-2» Ольга Бузова 13 июля провела вечерний выпуск проекта в нетрезвом состоянии. Нестандартное поведение звезды прокомментировал известный диктор Владимир Березин.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Березин не представляет, чтобы подобное могло произойти на советском телевидении. Тем не менее он все же напомнил один случай — когда в 1978 году телеведущий Юрий Николаев читал программу передач в состоянии алкогольного опьянения.

«К счастью, это вышло только на орбиту, а не по Центральному телевидению. Но как так получилось, до сих пор не понятно. Юрий тогда, говорят, собирался улетать в Японию, вести годичные курсы русского языка, это были его последние дни перед отъездом. Может, расслабился… Потом этот случай нам даже показывали во время учебы — он стал своеобразным пособием, как нельзя делать», — отметил Березин в беседе с KP.RU.

Диктор добавил, что будь на месте Николаева кто-то другой — его непременно бы уволили. Что касается Ольги Бузовой — телеведущую вряд ли попросят уйти из «Дома-2». По мнению Березина, она отлично вписывается в стилистику данной программы и для аудитории проекта это может быть вполне приемлемо, пишет News.ru.

Во время эфира Бузова заплетающимся языком произнесла несколько дежурных фраз, не смогла выговорить фамилию своего соведущего, а после этого странным образом общалась с новенькими участницами.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Фото предоставил PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

«Я не вижу тут противоречий. В этой программе занимаются сексом, матерятся, дерутся — разве подвыпившая Бузова страшнее всего этого? Ну что ж, никогда не было выпившей ведущей в истории — теперь будет», — заключил диктор.

Звезда телестройки была в числе звезд, призывающих идти на голосование по Конституции РФ.

Об эфире

Как уточняют «Невские новости», в пьяном виде Бузова появилась перед зрителями впервые. Сразу после эфира она выложила в Instagram видео с извинениями.

Ведущая рассказала, что у нее было плохое настроение, перед работой она встретилась с подругами в баре и напилась. После этого певица поехала на работу. Уже через несколько минут откровения исчезли из профиля. Возможно, видео удалили агенты, которые следят за репутацией ведущей.

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