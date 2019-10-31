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Известный продюсер расторг контракт с Ольгой Серябкиной — Molly

Накануне российский продюсер и музыкант Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В музыкальный лейбл звукозаписи MALFA входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream.

Ольга Серябкина.
Ольга Серябкина.
www.instagram.com/serebro_official

«Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование», — объяснил Фадеев.

По его словам, с двумя певцами в настоящее время ведутся судебные споры, им права на песни не перешли.

Фадеев объяснил, почему так поступил.

Его компания «разрослась до таких размеров, которые было практически невозможно контролировать».

«Я хочу полностью реструктуризировать компанию и ее суть, внутренний посыл», — подчеркнул он.

Фадеев рассказал, что в компании до сих пор было более 30 артистов, пишет polit.ru. Он отметил, что новая компания будет «не масс-маркет». По его словам она будет очень маленькой, эксклюзивной и «очень дорогой», и будет «предлагать одного или двух артистов в год».

Ольга Серябкина.
Ольга Серябкина.
www.instagram.com/serebro_official/

Обращение опубликовано на официальном канале музыкального лейбла в YouTube.

О Фадееве

Максиму Фадееву 51 год. Он известен сотрудничеством с такими артистками как Линда (Светлана Гейман), Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова), Катя Лель (Екатерина Чупринина), Наргиз Закирова.

Экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину — Molly — в прессе часто называют музой продюсера. Летом она выступала в Яровом с ночным шоу.

В августе продюсер расторг контракт с Закировой и запретил ей петь его песни.

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