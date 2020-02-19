Известный телеведущий ушел с Первого канала

Дмитрий Шепелев покидает Первый канал, где был телеведущим одного из самых рейтинговых телешоу «На самом деле».

Об уходе с «первой кнопки» телеведущий сообщил в своем Instagram.

«Первый канал — это целый мир для меня… Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», — написал Шепелев.

Ранее телеведущий признался, что ему стало неитересно работать над проектом, пишет bfm.ru.

«Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того чтобы спрашивать: „Кто отец этого ребенка?“ Это не для меня», — рассказал Шепелев «Вокруг ТВ».

Где будет работать далее, телеведущий не пояснил.

Комментаторы отреагировали на сообщение телеведущего: «Невозможно слушать ваши гиперболизированные реплики, видеть подставных актеров, бездарную игру ведущего, „экспертов“. Надеюсь вообще закроют эту бездарную передачу», «Прекрасный ведущий с невероятно правильной речью и приятным голосом. Все будет хорошо обязательно. И как ни печально, мы видим закат телевидения», «Действительно жаль, но Первый сейчас далеко не первый, передачи отстой».

Дмитрий Шепелев начал сотрудничать с Первым каналом в 2008 году.