Известный телеведущий высказался о замке Галкина и Пугачевой

Телеведущий Андрей Малахов раскритиковал замок своего коллеги и юмориста Максима Галкина, построенный им для семьи в подмосковной деревне Грязь.

Журналист в интервью YouTube-каналу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» признался, что его часто сравнивают с мужем Аллы Пугачевой, а на улице даже иногда принимают за него.

При этом, как отметил Малахов, у них с Галкиным мало общего.

По его словам, у них совершенно разные подходы к одежде, архитектуре, искусству в целом.

В качестве примера разницы вкусов Малахов привел замок, где живут Галкин и Пугачева, пишет «Росбалт».

«Представить себя в этом замке, даже если бы мне заплатили… Я в лучшем выдержал бы сутки в этом доме», — сказал Малахов и добавил, что «никого не хочет обидеть» таким комментарием.

Телеведущий назвал Галкина умным и смешным человеком без «понтов».

Ранее ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала интервью, которое дал ее коллега Андрей Малахов телеведущей и журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы со светской львицей ведущий заявил, что во времена работы на «первой кнопке» он получал порядка $50 тысяч в месяц.