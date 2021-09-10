Известный телеведущий высказался о замке Галкина и Пугачевой

Журналист в интервью YouTube-каналу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» признался, что его часто сравнивают с мужем Аллы Пугачевой, а на улице даже иногда принимают за него.
При этом, как отметил Малахов, у них с Галкиным мало общего.
По его словам, у них совершенно разные подходы к одежде, архитектуре, искусству в целом.
В качестве примера разницы вкусов Малахов привел замок, где живут Галкин и Пугачева, пишет «Росбалт».
«Представить себя в этом замке, даже если бы мне заплатили… Я в лучшем выдержал бы сутки в этом доме», — сказал Малахов и добавил, что «никого не хочет обидеть» таким комментарием.
Телеведущий назвал Галкина умным и смешным человеком без «понтов».
Ранее ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала интервью, которое дал ее коллега Андрей Малахов телеведущей и журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы со светской львицей ведущий заявил, что во времена работы на «первой кнопке» он получал порядка $50 тысяч в месяц.
«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — высказалась Андреева.